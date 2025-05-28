Быстров встретился с Соболевым: «Дельфин попросил у меня уроки по падениям в штрафной»

Бывший зенитовец Владимир Быстров поделился впечатлениями от участия в матче легенд на прошлой неделе.
«Видно было, что ребята из основы были не очень довольны. Осадочек, конечно, был, что не стали чемпионами. Мы ветераны, кайфанули, с фанатами зажгли. По Неве прокатились, отметили. Всех рад был видеть – Анюкова, Кержакова, Аршавина, иностранцев.
Чьей формой был удивлeн больше всего? Своей. Ожидал худшего. Вышел в обоих таймах, заработал пенальти. Как мешок упал в штрафной, пришлось подрисовать.
После матча легенд встретил Дельфина [Александра Соболева] вечером. Он спрашивал, можно ли взять пару уроков, как это делать.
Знает ли Соболев, что я один из главных его критиков? Конечно, знает. Видно было по взгляду, как он пытался сказать судье, что поставили на мне левую «точку», – сказал Быстров на ютуб-канале «О, Родной футбол».
- В 31 матче минувшего сезона за «Зенит» Соболев забил 7 голов, сделал 3 ассиста.
- «Зенит» купил Александра в августе за 10 миллионов евро.
- Еще 1 миллион за игрока «Спартак» получил бы в случае чемпионства «Зенита».