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  • Быстров встретился с Соболевым: «Дельфин попросил у меня уроки по падениям в штрафной»

Быстров встретился с Соболевым: «Дельфин попросил у меня уроки по падениям в штрафной»

Сегодня, 11:35
4

Бывший зенитовец Владимир Быстров поделился впечатлениями от участия в матче легенд на прошлой неделе.

«Видно было, что ребята из основы были не очень довольны. Осадочек, конечно, был, что не стали чемпионами. Мы ветераны, кайфанули, с фанатами зажгли. По Неве прокатились, отметили. Всех рад был видеть – Анюкова, Кержакова, Аршавина, иностранцев.

Чьей формой был удивлeн больше всего? Своей. Ожидал худшего. Вышел в обоих таймах, заработал пенальти. Как мешок упал в штрафной, пришлось подрисовать.

После матча легенд встретил Дельфина [Александра Соболева] вечером. Он спрашивал, можно ли взять пару уроков, как это делать.

Знает ли Соболев, что я один из главных его критиков? Конечно, знает. Видно было по взгляду, как он пытался сказать судье, что поставили на мне левую «точку», – сказал Быстров на ютуб-канале «О, Родной футбол».

  • В 31 матче минувшего сезона за «Зенит» Соболев забил 7 голов, сделал 3 ассиста.
  • «Зенит» купил Александра в августе за 10 миллионов евро.
  • Еще 1 миллион за игрока «Спартак» получил бы в случае чемпионства «Зенита».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Быстров Владимир
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Комментарии (4)
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1748423377
Два сапога пара.А кто кому даст уроки мастерства-вопрос.
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...уефан
1748424528
...он и без твоих уроков, скоро будет вертикально-перпендикулярно входить в грунт без брызг...
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andr45
1748426092
БЫСТРОВ  «Мы кайфанули, с фанатами зажгли, «Спартак» обосрали. В общем всё путем»
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Plyash
1748429391
Встретились два окурка , руки друг другу пожали и скорей домой . Мыть руки .
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