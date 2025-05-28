Реакция Талалаева на увольнение Осинькина из «Крыльев»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на уход Игоря Осинькина из «Крыльев Советов». Самарский клуб решил не продлевать контракт со специалистом.

«Самое главное, что он привил «Крыльям» узнаваемый футбол. Романтичный, быстрый, взрывной, резкий футбол. «Крылья» стали узнаваемой командой. Да, у них не было глобальных успехов. Да, это команда‑середняк, но серьезный середняк. Пусть даже они иногда боролись за выживание.

Что касается «Химок», то о них сложно что‑то сказать. Если Осинькин их возглавит, им придется в очередной раз все менять, что они уже не раз делали. Подбор игроков, философию, абсолютно все», – сказал Талалаев.