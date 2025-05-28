Мостовой – о тренере РПЛ: «Не знаю, кто это»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о фигуре главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Я когда много прогнозов давал на сезон, сразу говорил, что не вижу «Локомотив» в тройке. Они оказались на том месте, где и должны были оказаться – на шестом. «Локомотиву» нужны футболисты.

Нужен ли там Галактионов? Я не знаю, кто это и как он там появился.

Футбольный ли он человек? По мне, кажется, что нет. В РПЛ работает примерно 80% тренеров – футбольных людей и 20% не футбольных, и это уже хорошо», – сказал Мостовой на ютуб-канале «Спартак Шоу».