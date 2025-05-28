Названы аргументы против назначения Карпина в «Динамо»

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Динамо» Константин Алексеев перечислил аргументы против назначения Валерия Карпина в команду.

«Есть и факторы, которые могут сыграть против успеха тренера в «Динамо». Выделим два главных.

Первое – совмещение. Если Гурцкая прав и «Динамо» (а не только РФС) действительно согласилось на совмещение, то это весьма удивительно. Кто будет заниматься с командой, когда главный тренер уедет в сборную? Как на это отреагируют Бителло, Фернандес, Артур и другие? Одно дело – «Ростов», где амбиции попроще, другое – московский топ-клуб, борющийся за трофеи. Да и распыление сил произойдет, а Карпин и так частенько говорил об усталости от переездов и перелетов в «Ростове». Конечно, это негативный фактор.

Второе – нацеленность на трофеи. К 56 годам Карпин пока ничего не выиграл. И словно и не стремится к этому. Символично, что, как только он ушел из «Ростова», клуб тут же с Джонатаном Альбой вышел в суперфинал FONBET Кубка России», – написал Алексеев.