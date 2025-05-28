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Названы аргументы против назначения Карпина в «Динамо»

Сегодня, 08:53
6

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Динамо» Константин Алексеев перечислил аргументы против назначения Валерия Карпина в команду.

«Есть и факторы, которые могут сыграть против успеха тренера в «Динамо». Выделим два главных.

Первое – совмещение. Если Гурцкая прав и «Динамо» (а не только РФС) действительно согласилось на совмещение, то это весьма удивительно. Кто будет заниматься с командой, когда главный тренер уедет в сборную? Как на это отреагируют Бителло, Фернандес, Артур и другие? Одно дело – «Ростов», где амбиции попроще, другое – московский топ-клуб, борющийся за трофеи. Да и распыление сил произойдет, а Карпин и так частенько говорил об усталости от переездов и перелетов в «Ростове». Конечно, это негативный фактор.

Второе – нацеленность на трофеи. К 56 годам Карпин пока ничего не выиграл. И словно и не стремится к этому. Символично, что, как только он ушел из «Ростова», клуб тут же с Джонатаном Альбой вышел в суперфинал FONBET Кубка России», – написал Алексеев.

  • По данным «Чемпионата», 56-летний Карпин уже приступил к формированию штаба на случай назначения главным тренером «Динамо».
  • Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
  • Его контракт с РФС рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
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Комментарии (6)
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Александр.Т.
1748411907
Такая глупая вторая причина , а кто прошел группу на кубок? И т д до ухода
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vadikrew
1748414153
Да и первая причина так себе.. Кто из предыдущих тренеров что-то весомое выигрывал? Чемпионат Белоруссии или фнл не в счёт
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andr45
1748414310
Не пускают иностранцев в «Динамо»(
Ответить
Artemka444
1748416736
Топ клуб смешно!!!!!
Ответить
aldo conte
1748418357
Да какое такое совмещение? В обозримом будущем сборной играть с эскимосами и папуасами, тоже мне работа - собрать лучших, провести с ними одну-две тренировки и обыграть пингвинов.
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