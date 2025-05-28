Семак – после упущенного чемпионства: «Лозунг «Люби «Зенит» больше побед» – это не просто слова»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча легенд на прошлой неделе.

Мероприятие было посвящено 100-летию «Зенита».

Перед этим клуб упустил чемпионство впервые за 6 лет.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.

– Какое впечатление произвeл матч легенд?

– Потрясающее! В день рождения и юбилей клуба он был организован на самом высоком уровне. Более 50 тысяч болельщиков, атмосфера, которая была на «Газпром Арене», – всe это говорит о любви к «Зениту» в Санкт-Петербурге. И к тем людям, которые на протяжении многих лет вносили свою лепту в историю клуба.

В матче была своя специфика – надо было быстрее принимать решения по заменам (улыбается). Но если серьезно, то всe равно все хотели победить. Вы же видели, как в последние две минуты десять подкатов было.

Это говорит о желании ребят показывать хороший футбол. Но счeт имел значение только до финального свистка. А дальше всe было наполнено благодарностью фанатам и болельщикам за такую шикарную атмосферу.

– Вы, команда и болельщики поздравили друг друга со столетием «Зенита» со сцены музыкального фестиваля.

– Это был как раз тот случай, когда мы ещe раз убедились, что лозунг «Люби «Зенит» больше побед» – не просто слова. Это работает, мы прочувствовали его в действии, несмотря на не лучший наш результат в год столетия клуба. Люди пришли, чтобы поблагодарить команду за еe труд, за то, что сделали всe, что смогли. Но чуть‑чуть нам в этот год не повезло.