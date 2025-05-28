Мостовой: «В Европе многие считают, что я – уровень Зидана»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой вспомнил, что Клод Макелеле оказался в команде благодаря ему.

«Клод Макелеле благодаря кому оказался в «Сельте»? Благодаря Мостовому. Он тогда в «Марселе» был и не играл из-за проблем с тренером. У меня спросили, брать или не брать. Я говорю: «Конечно, брать!».

Помню его ещe в чемпионском «Нанте», который остановил «Страсбург» с Мостовым. В девяточку плюнул тогда им. Макелеле сказал, что я – уровень Зидана и Баллака? В Европе многие так считают», – сказал Мостовой на ютуб-канале «Спартак Шоу».