Роналду выбирает между двумя саудовскими клубами

Криштиану Роналду, вероятно, останется в Саудовской Аравии в сезоне-2025/26.

Сейчас 40-летний нападающий выбирает между двумя вариантами продолжения карьеры.

Португалец может продлить контракт с «Аль-Насром», который заинтересован в сохранении своего лидера. Стороны близки к достижению устной договоренности.

Также Роналду хочет заполучить «Аль-Хиляль». Клуб ищет новую главную звезду вместо Неймара. Они уверены, что участие в клубном чемпионате мира может стать козырем в переговорах с форвардом.