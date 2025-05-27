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Роналду выбирает между двумя саудовскими клубами

Сегодня, 23:29

Криштиану Роналду, вероятно, останется в Саудовской Аравии в сезоне-2025/26.

Сейчас 40-летний нападающий выбирает между двумя вариантами продолжения карьеры.

Португалец может продлить контракт с «Аль-Насром», который заинтересован в сохранении своего лидера. Стороны близки к достижению устной договоренности.

Также Роналду хочет заполучить «Аль-Хиляль». Клуб ищет новую главную звезду вместо Неймара. Они уверены, что участие в клубном чемпионате мира может стать козырем в переговорах с форвардом.

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Источник: Foot Mercato
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Хиляль Роналду Криштиану
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