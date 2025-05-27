Мусаев «наплевал» на Мостового

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на критику со стороны Александра Мостового.
Соответствующий вопрос Мусаеву в эфире «Матч ТВ» задал Евгений Ловчев.
– Задолбал нас мой друг Саша Мостовой. Как вы к этому относитесь? Читаете вообще?
– Когда идет сезон, практически ничего не читаю, ничего не смотрю.
Даже если что-то прочитаю, меня очень трудно как-то задеть или расстроить. Если даже вижу какую-то критику – плевать, по большому счету. Если раньше я мог разозлиться, то сейчас – нет.
- Мостовой критикует Мусаева на почве отсутствия у последнего игровой карьеры.
- Тренер на прошлой неделе привел «Краснодар» к чемпионству.
- Мостовой на профессиональном уровне, в отличие от Мусаева, не тренировал.
Источник: «Матч ТВ»