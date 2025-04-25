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  • Мостовой – о Мусаеве: «Сидели, кушали пирожки, а потом купили планшеты и теперь рассказывают нам про футбол»

Мостовой – о Мусаеве: «Сидели, кушали пирожки, а потом купили планшеты и теперь рассказывают нам про футбол»

Сегодня, 17:57
5

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал об отношении к главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву.

«Мой негатив по отношению к тренеру Мураду Мусаеву? А как иначе высказываться, если я не знаю, кто это. И футбольные люди не знают, кто это, он же не играл в футбол. А потом нас спрашивают, почему вы не тренируете? А как мы можем тренировать, если наши места занимают вот такие люди?

Почему такого нет в фигурном катании или хоккее? А в футболе это все есть. И думаешь постоянно – да что же это такое, почему они все в футбол-то лезут? Я разве неправду говорю, я же говорю правду.

Объясните мне, где он играл? Почему он, как я, с трех-четырех лет не грыз землю, чтобы прорваться. Как мы это делали. А они сидели, кушали пирожки, а потом купили планшеты и теперь рассказывают нам про футбол», – сказал Мостовой.

  • 41-летний Мусаев возглавляет «Краснодар» с 14 марта 2024 года. Ранее он был главным тренером «быков» в 2018–2021 годах. Он начал тренерскую работу в 2005 году.
  • 56-летний Мостовой в этом году получил тренерскую лицензию УЕФА категории A, дающую право работать помощником в клубе РПЛ.

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Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Мостовой Александр
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Комментарии (7)
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Ollegator
1745594049
Ему бы в пусть говорят идти, он малахова бы вытеснил..
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DOCTOR PENALTY
1745594146
Абсолютно прав!!! Аплодисменты Царю!!! """""
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fakeid
1745594484
ты ещё про моуриньо расскажи. нефутбольный же человек.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1745594879
Как это в хоккее нет,а Ротенберг? Царь ты сделал мой вечер,"Я его не знаю,кто это,на его месте должен быть я")))
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...уефан
1745595016
...про "пирожки и планшеты" - это красиво завернул, авторитетно)...
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