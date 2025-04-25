Мостовой – о Мусаеве: «Сидели, кушали пирожки, а потом купили планшеты и теперь рассказывают нам про футбол»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал об отношении к главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву.

«Мой негатив по отношению к тренеру Мураду Мусаеву? А как иначе высказываться, если я не знаю, кто это. И футбольные люди не знают, кто это, он же не играл в футбол. А потом нас спрашивают, почему вы не тренируете? А как мы можем тренировать, если наши места занимают вот такие люди?

Почему такого нет в фигурном катании или хоккее? А в футболе это все есть. И думаешь постоянно – да что же это такое, почему они все в футбол-то лезут? Я разве неправду говорю, я же говорю правду.

Объясните мне, где он играл? Почему он, как я, с трех-четырех лет не грыз землю, чтобы прорваться. Как мы это делали. А они сидели, кушали пирожки, а потом купили планшеты и теперь рассказывают нам про футбол», – сказал Мостовой.