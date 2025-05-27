Черчесов прокомментировал чемпионство «Краснодара»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на титул «Краснодара».

«Чемпионство «Краснодара»? Я отреагировал спокойно. После прошлого сезона казалось, что нынешний может выдаться не таким удачным. Были сделаны правильные выводы, команда провела стабильный сезон. Они практически все время были первыми и заслуженно стали чемпионами.

Я уже поздравил и Хашига, и ребят, которые играли у меня в сборной. Дальше нужно продолжать в том же духе», – сказал Черчесов.