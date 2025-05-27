Талалаев – о совмещении постов Карпиным: «Не лучший посыл для нас, россиян»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о возможном назначении Валерия Карпина, возглавляющего сборную России, в «Динамо».
– Карпин и «Динамо» – реальность? Или чья‑то фантазия?
– Судя по тому, какие трансферы совершаются и обсуждаются, мне кажется, это близко. Глебов уже [в «Динамо»], Сильянов приходит. Пошли разговоры про Осипенко и Комличенко. Хотя там есть клубы‑игроки с более серьезными финансовыми возможностями. Если РФС даст разрешение на совмещение, это не лучший посыл для нас, россиян.
Если мы четко понимаем, что нам вскоре выходить на международный уровень, то, понятно, что тренер сборной должен быть освобожден. Если будет совмещение, нам надо будет ждать возвращения в Европу и на международный уровень чуть больше, чем мы предполагаем.
Это две абсолютно разные профессии – тренер сборной и тренер клуба.
- По данным «Чемпионата», 56-летний Карпин уже приступил к формированию штаба на случай назначения главным тренером «Динамо».
- Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
- Его контракт с РФС рассчитан до лета 2028 года.