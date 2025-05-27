Вингер «Барселоны» близок к переходу в «Монако»

Левый вингер «Барселоны» Ансу Фати сегодня или завтра может перейти в «Монако» на правах аренды на один сезон. Монегаски уже достигли соглашения с игроком. «Монако» сможет впоследствии выкупить игрока за 20 миллионов евро.

Сообщается, что у Фати есть также предложение от «Челси», но он предпочитает перейти в Лигу 1 с учетом его опыта выступлений в АПЛ за «Брайтон».