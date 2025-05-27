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Вингер «Барселоны» близок к переходу в «Монако»

Сегодня, 17:10

Левый вингер «Барселоны» Ансу Фати сегодня или завтра может перейти в «Монако» на правах аренды на один сезон. Монегаски уже достигли соглашения с игроком. «Монако» сможет впоследствии выкупить игрока за 20 миллионов евро.

Сообщается, что у Фати есть также предложение от «Челси», но он предпочитает перейти в Лигу 1 с учетом его опыта выступлений в АПЛ за «Брайтон».

  • 22-летний Фати провел в этом сезоне 11 матчей за «Барселону».
  • Контракт игрока с каталонцами рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 5 миллионов евро.

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Источник: страница El Partidazo de COPE в соцсети X
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона Монако Фати Ансу
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