Аршавин пошутил над Карпиным из-за курения

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о возможности совмещать игру в футбол на профессиональном уровне и курение.
– Курение и футбол совместимы?
– Конечно, нет.
– А как же Жирков с кальяном?
– Думаю, он уже к концу карьеры начал курить.
– Карпин курил всю карьеру.
– Ну вот он и играл так [улыбается].
- Главный тренер сборной России Валерий Карпин признавался, что курил, когда был футболистом.
- Игровая карьера Карпина продолжалась с 1986 по 2005 годы. Он стал трехкратным чемпионом России, по разу выигрывал Кубок России и Кубок СССР-СНГ.
Источник: «Матч ТВ»