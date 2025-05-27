Аршавин пошутил над Карпиным из-за курения

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о возможности совмещать игру в футбол на профессиональном уровне и курение.

– Курение и футбол совместимы?

– Конечно, нет.

– А как же Жирков с кальяном?

– Думаю, он уже к концу карьеры начал курить.

– Карпин курил всю карьеру.

– Ну вот он и играл так [улыбается].