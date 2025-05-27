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  • Мостовой сказал, стал ли Мусаев футбольным человеком после чемпионства с «Краснодаром»

Мостовой сказал, стал ли Мусаев футбольным человеком после чемпионства с «Краснодаром»

Сегодня, 14:49
2

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что не изменил отношение к главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву после победы «быков» в РПЛ.

«Краснодар» сейчас выиграл с Мусаевым. Мусаев – не футболист.

– Конечно. Повезло ему, что он оказался в этой команде. Он же сам много раз говорили об этом. И многие люди со стороны говорили: «Мусаев – кто это?» Половина же даже не знает, кто это. Ну вот так оказался.

– То есть там система решает, да?

– Конечно, там решает система. А у нас в нашем футболе решают связи, знакомства, еще что-то, правильно?

– Вы уже говорили про то, что оцениваете тренерские способности Мурада Мусаева.

– Конечно, я и так остаюсь при своем мнении. Ну так и сложилась ситуация жизненная, что такого?

– То, что он чемпионство выиграл, – это как-то поменяло ваше отношение?

– Нет, конечно, к нему нет. У меня поменялось отношение к тому, что «Краснодар» – сильная команда с хорошим подбором футболистов, ну и с Кордобой во главе, конечно.

– То есть футбольным человеком не стал он из-за того, что получилось выиграть чемпионство?

Ну а как он станет, он не играл в футбол? Так же как и я не стану же баскетбольным человеком, если я в баскетбол не играл. Хотя я неплохо играл!

– Хоккейным стали.

– Хоккейным стал, но все равно же меня не воспринимают как хоккеиста, правильно? Меня же как футболиста.

  • 41-летний Мусаев никогда не выступал на профессиональном уровне и занимается тренерской работой с 2005 года.
  • В качестве главного тренера «Краснодара» он по разу выиграл золотые и серебряные медали, а также дважды бронзовые.
  • Также Мусаев приводил «Сабах» ко второму месту в чемпионате Азербайджана.

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Источник: YouTube-канал «Спартак Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Мостовой Александр
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Комментарии (2)
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NewLife
1748347179
Уж на сковородке.
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BoevStas1
1748347203
Дурка по нему плачет,но его и туда не берут)))
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