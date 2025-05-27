Мостовой сказал, стал ли Мусаев футбольным человеком после чемпионства с «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что не изменил отношение к главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву после победы «быков» в РПЛ.

– «Краснодар» сейчас выиграл с Мусаевым. Мусаев – не футболист.

– Конечно. Повезло ему, что он оказался в этой команде. Он же сам много раз говорили об этом. И многие люди со стороны говорили: «Мусаев – кто это?» Половина же даже не знает, кто это. Ну вот так оказался.

– То есть там система решает, да?

– Конечно, там решает система. А у нас в нашем футболе решают связи, знакомства, еще что-то, правильно?

– Вы уже говорили про то, что оцениваете тренерские способности Мурада Мусаева.

– Конечно, я и так остаюсь при своем мнении. Ну так и сложилась ситуация жизненная, что такого?

– То, что он чемпионство выиграл, – это как-то поменяло ваше отношение?

– Нет, конечно, к нему нет. У меня поменялось отношение к тому, что «Краснодар» – сильная команда с хорошим подбором футболистов, ну и с Кордобой во главе, конечно.

– То есть футбольным человеком не стал он из-за того, что получилось выиграть чемпионство?

– Ну а как он станет, он не играл в футбол? Так же как и я не стану же баскетбольным человеком, если я в баскетбол не играл. Хотя я неплохо играл!

– Хоккейным стали.

– Хоккейным стал, но все равно же меня не воспринимают как хоккеиста, правильно? Меня же как футболиста.