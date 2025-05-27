Карпин начал формировать тренерский штаб в клубе РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин приступил к формированию своего будущего тренерского штаба в «Динамо» на случай подписания контракта с бело-голубыми.
«Карпин уже звонил нескольким испанским аналитикам и предлагал работу в «Динамо», – рассказал источник.
- Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
- Его контракт с РФС рассчитан до лета 2028 года.
- 1 мая Марцел Личка был уволен с поста главного тренера «Динамо». Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Ролан Гусев.
Источник: «Чемпионат»