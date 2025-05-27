Карпин начал формировать тренерский штаб в клубе РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин приступил к формированию своего будущего тренерского штаба в «Динамо» на случай подписания контракта с бело-голубыми.

«Карпин уже звонил нескольким испанским аналитикам и предлагал работу в «Динамо», – рассказал источник.