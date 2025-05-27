Семак прокомментировал возможное обновление состава «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у нет претензий по самоотдаче к игрокам команды в этом сезоне.

– В какой степени нынешний «Зенит» нуждается в обновлении состава?

– Как обычно, есть позиции, которые требуют усиления. Но в любой ситуации надо играть на максимуме своих возможностей. Считаю, что команда это делает. В том числе и в прошедшем сезоне, несмотря на то что нам не удалось выиграть трофеи. Но у меня нет претензий по самоотдаче ни к одному из игроков. А какие изменения будут дальше, посмотрим.