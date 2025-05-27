Семак высказался о своем будущем в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что в этом сезоне его команда играла лучше, чем в прошлом.

– А свое будущее как видите?

– У меня действующий контракт с «Зенитом». А оценивать результаты сезона будет руководство клуба. У нас не получилось выиграть чемпионат, но считаю, что играли мы лучше, чем в прошлом сезоне, хоть тогда и выиграли золото. Повторюсь, мы набрали очков больше, чем год назад, и давно с таким количеством очков команды не проигрывали чемпионство.

Так что тут нужно только поздравить «Краснодар» и отдать ему должное, что прошел этот чемпионат с минимальными потерями и заслуженно выиграл золото. А наши результаты, повторюсь, будет оценивать руководство «Зенита».

– Вы уже семь лет возглавляете «Зенит», и всe время любой трофей воспринимается публикой как нечто обязательное. А любая осечка, как в этом сезоне, приводит к жесткой критике в адрес команды и тренерского штаба. Не устали работать в такой атмосфере?

– Я люблю свою работу. И делаю то, что в моих силах.