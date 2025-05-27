В «Ахмате» определились с будущим тренеров в случае вылета

В спортивном блоке «Ахмате» произойдут серьeзные перемены в случае вылета из РПЛ.
Если грозненцы не сумеют сохранить прописку в элите, то клуб покинут главный тренер Сергей Ташуев, советник президента по спортивным вопросам Руслан Газзаев и остальные сотрудники администрации «Ахмата».
В переходных матчах грозненцы сыграют с «Уралом».
- «Ахмат» в этом сезоне занял в РПЛ 14-е место, набрав 25 очков.
- Первый матч грозненцев с «Уралом» пройдет в Екатеринбурге 28 мая. В ответном команды встретятся в столице Чечни 31 мая.
Источник: Metaratings.ru