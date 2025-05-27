В «Ахмате» определились с будущим тренеров в случае вылета

В спортивном блоке «Ахмате» произойдут серьeзные перемены в случае вылета из РПЛ.

Если грозненцы не сумеют сохранить прописку в элите, то клуб покинут главный тренер Сергей Ташуев, советник президента по спортивным вопросам Руслан Газзаев и остальные сотрудники администрации «Ахмата».

В переходных матчах грозненцы сыграют с «Уралом».