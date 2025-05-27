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  • Семак: «Не «Зенит» проиграл чемпионство, а «Краснодар» его выиграл

Семак: «Не «Зенит» проиграл чемпионство, а «Краснодар» его выиграл

Сегодня, 08:03
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о развязке борьбы за чемпионство в прошедшем сезоне РПЛ.

– Год назад после тяжелейшей чемпионской гонки, когда «Зенит» всe-таки выиграл шестое золото подряд, вы встали на колени на газоне после финального свистка. Сейчас эмоции были бы такие же, возьми ваша команда и в этот раз в подобной борьбе первое место?

– Думаю, эмоции были бы не совсем такие же. Всe-таки развязки в чемпионской гонке с участием двух и трех команд – это не одно и то же. Они различаются. В прошлом сезоне у всех трех команд была возможность стать чемпионом – у нас, «Динамо» и «Краснодара». Это мотивировало дополнительно.

В этом году мы к последнему туру подошли немножко в другой ситуации. Но это футбол – тут невозможно что-то предугадать. В этом сезоне наша команда набрала 66 очков – в первый раз за 20 с лишним лет, впервые с 2002 года команда с таким количеством очков не стала чемпионом [улыбается]. Так что думаю, это не мы проиграли чемпионство, а «Краснодар» его выиграл.

– А почему так произошло? Топ-клубы прибавили по сравнению с прошлым сезоном? Или середняки с низами стали хуже?

– Так сложилось. Бывает, что так происходит. Нижняя часть таблицы, конечно, потеряла много очков и выглядела хуже, чем обычно, – это факт. Поэтому и лидеры набрали больше.

  • «Зенит» занял 2-е место с 66 очками после 30 матчей. «Краснодар» набрал 67 очков.
  • Петербургский клуб выиграл предыдущие 6 чемпионатов России.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Семак Сергей
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Комментарии (12)
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alex1951
1748324003
Быть тебе битым ,Мюллер-кошелек ,такого не прощает)))
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Городовой
1748324466
А ведь Серёгу иногда посещают мудрые мысли!
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NewLife
1748324735
Это правда, что Гольдберг выиграл 50000 в лотерею ? Правда ! Но не в лотерею, а на бегах, и не выиграл, а проиграл))
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Garrincha58
1748324977
это не Зенит проиграл, а ты тренер именно ты так бы и сказал
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Таврида
1748325473
Ну да, не проиграли дома Акрону и КС.
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FFR
1748327201
Если кто-то проигрывает, то обязательно кто-то выигрывает...(аксиома).
Ответить
Свинья под бакланом
1748327393
Это не Зенит проиграл, это еврей Галицкий купил Оренбург Краснодыр.
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kakalaew
1748327770
Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 12 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «серебряный прогноз сервис». МАТЧ ТВ о них говорит.
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1748327833
ФКГазпромФламенго надо больше предоставлять игрового времени российским игрокам, леги играют на чемоданах
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Интерес
1748328002
Молодец.НАдоели дурачки,"проигрывающие сами себе".
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