Стало известно, почему губернатор не стал менять владельца в «Ростове»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о ситуации в «Ростове».

– Что будет с «Ростовом»?

– Невозможно ответить однозначно. Слухи о том, что руководство «Ростова» покидает клуб, были сильно преувеличены. Не исключено, что Арташес [Арутюнянц] останется в «Ростове».

– Точно? Что изменилось?

– Не точно, это возможно. Губернатор Ростовской области понял, что сейчас отдать команду в другие руки рискованно со спортивной точки зрения, особенно если оттуда уйдут все футболисты.

Не было еще таких удачных примеров в истории России. Как будет команда, которая приучила к определенному уровню ростовских болельщиков, портить отношения с такой огромной армией? Губернатору этого не хочется.