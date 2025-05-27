Стало известно, почему губернатор не стал менять владельца в «Ростове»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о ситуации в «Ростове».
– Что будет с «Ростовом»?
– Невозможно ответить однозначно. Слухи о том, что руководство «Ростова» покидает клуб, были сильно преувеличены. Не исключено, что Арташес [Арутюнянц] останется в «Ростове».
– Точно? Что изменилось?
– Не точно, это возможно. Губернатор Ростовской области понял, что сейчас отдать команду в другие руки рискованно со спортивной точки зрения, особенно если оттуда уйдут все футболисты.
Не было еще таких удачных примеров в истории России. Как будет команда, которая приучила к определенному уровню ростовских болельщиков, портить отношения с такой огромной армией? Губернатору этого не хочется.
- «Ростов» финишировал на 8-м месте в РПЛ.
- Команда дошла до Суперфинала FONBET Кубка России, где разыграет трофей с ЦСКА.
- Сообщалось, что Иван Саввиди не станет владельцем «Ростова», однако есть вероятность, что руководить клубом будут люди бизнесмена Андрея Чайки.
Источник: «Это футбол, брат!»