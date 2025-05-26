Саввиди не вернется в «Ростов»: подробности

Бизнесмен Иван Саввиди не станет владельцем «Ростова» по окончании сезона.

«Сейчас решается вопрос, кто станет руководителем клуба. Есть два пути развития: остаeтся текущая конфигурация во главе с Арташесом Арутюнянцем.

Либо в клубе появятся люди бизнесмена Андрея Чайки. В таком случае его работники займут почти все руководящие должности в клубе.

Однако у Арутюнянца останется 49% акций и три места в совете директоров», – сообщил источник.