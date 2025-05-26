Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Саввиди не вернется в «Ростов»: подробности

Сегодня, 21:27
4

Бизнесмен Иван Саввиди не станет владельцем «Ростова» по окончании сезона.

«Сейчас решается вопрос, кто станет руководителем клуба. Есть два пути развития: остаeтся текущая конфигурация во главе с Арташесом Арутюнянцем.

Либо в клубе появятся люди бизнесмена Андрея Чайки. В таком случае его работники займут почти все руководящие должности в клубе.

Однако у Арутюнянца останется 49% акций и три места в совете директоров», – сообщил источник.

  • «Ростов» финишировал на 8-м месте в РПЛ.
  • Команда дошла до Суперфинала FONBET Кубка России, где разыграет трофей с ЦСКА.
  • Саввиди был президентом «Ростова» с 2002 по 2005 год. Сейчас он владеет греческим клубом ПАОК.

Еще по теме:
Черданцев составил символическую сборную РПЛ 21
«Спартак» определился, кого из форвардов «Ростова» будет покупать 20
Символическая сборная сезона РПЛ по версии WhoScored 19
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1748285050
...похоже, в следующем сезоне - стыки за счастье. Червяк прав был...
Ответить
Интерес
1748285200
Джулико Бандитто остаётся в Греции.
Ответить
Ros0maxa
1748286008
Ещё коней до пены в кубке не загнали, а уже прибежали наследнички попилить ещё тёплый ростовский трупик.
Ответить
Дед otmoros
1748290996
У атамана Чайки золотого запасу нема. Хлопцы разбегутся! Опять мутные мутки
Ответить
Главные новости
Ловрен составил топ-3 самых талантливых одноклубников по «Зениту»
23:23
Гурцкая удивлен зимним усилением ЦСКА: «У меня такого не было в практике»
22:58
Заявление руководителя «Черноморца» по поводу недопуска до РПЛ
22:37
6
Семак определил лучшего игрока сезона РПЛ
22:36
2
Ловчев в 76 лет поставил точку в вопросе, кто он – спартаковец или динамовец
22:28
2
ФотоРеакция РПЛ на новость о возвращении Карпина
22:21
Акинфеев обратился к Гинеру после завершения сезона
22:10
1
Гурцкая дал прогноз, останутся ли «Химки» в РПЛ
21:50
1
Медведев назвал лучших игроков в истории «Зенита»
21:38
7
Саввиди не вернется в «Ростов»: подробности
21:27
4
Все новости
Все новости
«Рубин» ведет переговоры с Батоном
22:44
2
ФотоРеакция РПЛ на новость о возвращении Карпина
22:21
Акинфеев обратился к Гинеру после завершения сезона
22:10
1
Гурцкая дал прогноз, останутся ли «Химки» в РПЛ
21:50
1
Медведев назвал лучших игроков в истории «Зенита»
21:38
7
Саввиди не вернется в «Ростов»: подробности
21:27
4
Ловчев оценил перспективы «Спартака» в следующем сезоне
20:56
4
Президент УЕФА Чеферин сделал новое заявление о допуске российских команд
20:43
7
Стало известно, почему Барко захотел покинуть «Спартак»
20:29
16
Мусаев ответил, как изменится чемпионский состав «Краснодара»
20:16
⚡️ Назван новый клуб Карпина
20:00
31
Аршавин назвал трех лучших российских футболистов прямо сейчас
19:51
5
Принято итоговое решение по будущему Осинькина в «Крыльях Советов»
19:43
3
РПЛ опубликовала топ-100 лучших игроков сезона-2024/25
19:19
8
«Спартак» сообщил о двух вратарских рекордах
18:55
16
Кавазашвили объяснил, почему «Зенит» может назначить Карпина вместо Семака
18:44
12
Александр Мостовой отреагировал на кричалку Андрея про «Спартак»: «Зачем такое делать с уважаемой фамилией»
18:33
10
Список претендентов на звание лучшего тренера в сезоне РПЛ
18:18
1
Защитник «Спартака»: «Мы сильнее «Краснодара», не хватило удачи»
17:55
30
Реакция представителя Дзюбы на информацию о конфликте Артема в «Акроне»
17:39
8
В «Спартаке» сообщили, где будут готовиться к сезону
17:31
6
Жирков назвал команду, которая будет доминировать в РПЛ в ближайшие годы
17:17
10
ФотоВылетевший «Факел» сообщил об уходе четырех игроков
16:59
5
Ловчев ответил, кто выиграет новый сезон РПЛ
16:25
26
Реакция агента Батракова на новость о «Вольфсбурге»
16:18
3
Фернандеш оценил вероятность 6 чемпионств «Краснодара» подряд
16:04
13
Мусаев раскрыл, что ему сказал Путин после чемпионства «Краснодара»
15:59
6
«Краснодар» продлил контракт с рекордсменом по количеству матчей за клуб
15:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 