Саввиди не вернется в «Ростов»: подробности

Бизнесмен Иван Саввиди не станет владельцем «Ростова» по окончании сезона.
«Сейчас решается вопрос, кто станет руководителем клуба. Есть два пути развития: остаeтся текущая конфигурация во главе с Арташесом Арутюнянцем.
Либо в клубе появятся люди бизнесмена Андрея Чайки. В таком случае его работники займут почти все руководящие должности в клубе.
Однако у Арутюнянца останется 49% акций и три места в совете директоров», – сообщил источник.
- «Ростов» финишировал на 8-м месте в РПЛ.
- Команда дошла до Суперфинала FONBET Кубка России, где разыграет трофей с ЦСКА.
- Саввиди был президентом «Ростова» с 2002 по 2005 год. Сейчас он владеет греческим клубом ПАОК.
Источник: «Чемпионат»