Семак определил лучшего игрока сезона РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал лучшего футболиста по итогам чемпионата России-2024/25.

– Кто для вас открытие сезона?

– Целая группа [игроков] провела прекрасный сезон: Кисляк, Батраков. Из наиболее ярких эти два игрока. Наши молодые ребята стали лидерами своих клубов в первый сезон.

– Кто самый ценный игрок РПЛ?

– Возможно, Кордоба, который принес много очков «Краснодару». Благодаря его мячам брались важные очки.