Семак определил лучшего игрока сезона РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал лучшего футболиста по итогам чемпионата России-2024/25.
– Кто для вас открытие сезона?
– Целая группа [игроков] провела прекрасный сезон: Кисляк, Батраков. Из наиболее ярких эти два игрока. Наши молодые ребята стали лидерами своих клубов в первый сезон.
– Кто самый ценный игрок РПЛ?
– Возможно, Кордоба, который принес много очков «Краснодару». Благодаря его мячам брались важные очки.
- «Краснодар» впервые в истории выиграл РПЛ.
- 32-летний Джон Кордоба забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 25 матчах лиги.
- Колумбиец отличился в том числе в «золотом матче» с «Динамо» (3:0).
Источник: Sport24