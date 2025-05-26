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Президент «Реала» Перес прокомментировал назначение Алонсо

Сегодня, 22:20

Президент «Реала» Флорентино Перес произнес речь на презентации нового главного тренера Хаби Алонсо.

«Дорогой Хаби, добро пожаловать домой. Все мы знали, какова ваша судьба, когда в 2018 году вы возглавили «Инфантиль А».

Вы достигли того, что уже вошло в историю немецкого футбола: выиграли Бундеслигу с «Байером». Этот путь делает вас одной из величайших фигур в футболе и одним из лучших тренеров мира.

Сегодня вы возвращаетесь в Мадрид в качестве тренера первой команды, чтобы решить одну из величайших задач своей жизни.

У вас будут болельщики, которые любят вас и восхищаются вами. Вы знаете требования в этом клубе, но я уверен, что мы разделим много радостных моментов», – сказал Перес.

  • Алонсо сменил Карло Анчелотти.
  • «Реал» заключил с новым тренером 3-летний контракт.
  • Хавби дебютирует на клубном ЧМ в июне.

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Источник: AS
Испания. Примера Реал Алонсо Хаби Перес Флорентино
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