Президент «Реала» Перес прокомментировал назначение Алонсо

Президент «Реала» Флорентино Перес произнес речь на презентации нового главного тренера Хаби Алонсо.
«Дорогой Хаби, добро пожаловать домой. Все мы знали, какова ваша судьба, когда в 2018 году вы возглавили «Инфантиль А».
Вы достигли того, что уже вошло в историю немецкого футбола: выиграли Бундеслигу с «Байером». Этот путь делает вас одной из величайших фигур в футболе и одним из лучших тренеров мира.
Сегодня вы возвращаетесь в Мадрид в качестве тренера первой команды, чтобы решить одну из величайших задач своей жизни.
У вас будут болельщики, которые любят вас и восхищаются вами. Вы знаете требования в этом клубе, но я уверен, что мы разделим много радостных моментов», – сказал Перес.
- Алонсо сменил Карло Анчелотти.
- «Реал» заключил с новым тренером 3-летний контракт.
- Хавби дебютирует на клубном ЧМ в июне.
Источник: AS