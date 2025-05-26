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Медведев назвал лучших игроков в истории «Зенита»

Сегодня, 21:38
7

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, каких футболистов он считает лучшими в истории петербургского клуба.

«К сожалению, очень мало хроники осталось, чтобы убедиться в мастерстве наших футболистов, которые играли в далеком прошлом. Очень мало хроники даже кубкового матча 1944 года.

Выбираешь всегда тех, о ком ты не просто прочитал, а кого видел. Трудно выбрать, потому что на моей памяти победа в 1984-м и первые успехи, когда «Газпром» стал генеральным спонсором и партнером «Зенита», но от симпатий я своих никогда не уйду.

Считаю, что Александр Кержаков – один из лучших игроков в истории «Зенита». Если говорить о топ-3, то я бы назвал Кержакова, Аршавина и Дзюбу. Из легионеров это Халк, Данни и Ломбертс«, – сказал Медведев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
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Комментарии (7)
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Тинез Розоп
1748285204
Злопамятный. Клаудиньо и Вендела , которые чемпионства ему приносили в сторону подвинул…
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Свинья под бакланом
1748285299
Если брать лучших, то достаточно было бы швортовать ЛЧ.
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erybov1965
1748285462
Да,не густо,для "великой народной команды" и те под вопросом.
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Номэд
1748286691
Как говорится, не густо. Но и не пусто. Небось только эти фамилии и вспомнил.
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Номэд
1748286778
Трудно выбрать, потому что на моей памяти победа в 1984-м и первые успехи, когда «Газпром» стал генеральным спонсором и партнером «Зенита», Так, бл*ть, кроме этого и вспомнить нечего. Ахах.
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Интерес
1748289924
А лучший руководитель-Медведев.
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