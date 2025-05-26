Медведев назвал лучших игроков в истории «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, каких футболистов он считает лучшими в истории петербургского клуба.

«К сожалению, очень мало хроники осталось, чтобы убедиться в мастерстве наших футболистов, которые играли в далеком прошлом. Очень мало хроники даже кубкового матча 1944 года.

Выбираешь всегда тех, о ком ты не просто прочитал, а кого видел. Трудно выбрать, потому что на моей памяти победа в 1984-м и первые успехи, когда «Газпром» стал генеральным спонсором и партнером «Зенита», но от симпатий я своих никогда не уйду.

Считаю, что Александр Кержаков – один из лучших игроков в истории «Зенита». Если говорить о топ-3, то я бы назвал Кержакова, Аршавина и Дзюбу. Из легионеров это Халк, Данни и Ломбертс«, – сказал Медведев.