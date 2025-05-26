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  • Президент УЕФА Чеферин сделал новое заявление о допуске российских команд

Президент УЕФА Чеферин сделал новое заявление о допуске российских команд

Сегодня, 20:43

Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил, почему поддерживает снятие бана с юношеских сборных России.

«Во-первых, это дети. Они не могут голосовать. Во-вторых, они растут в страхе и ненависти. Если бы они приехали в вашу или мою страну и обняли ребенка, или их бы обняли другие дети, они бы поняли: они не плохие люди.

Прямо сейчас они думают, что мы ненавидим их, что мы ненавидим нацию. Я не испытываю ненависти ни к одной нации.

Некоторые федерации оказались под таким сильным политическим давлением, что испугались. Но, конечно, в отношении взрослых сборных России ничего не изменится, пока не закончится конфликт.

Печально, что мы мыслим настолько узко, что не позволяем играть даже детям», – сказал Чеферин.

  • Отстранение длится с 2022 года.

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Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Россия Чеферин Александер
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