Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Goal обновил рейтинг игроков, претендующих на получение следующего «Золотого мяча».
Лидером остался нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. В топ-3 вместе с французом Ламин Ямаль и Рафинья из «Барселоны».
С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
- Усман Дембеле («ПСЖ»);
- Ламин Ямаль («Барселона»);
- Рафинья («Барселона»);
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
- Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- Килиан Мбаппе («Реал»);
- Педри («Барселона»);
- Гарри Кейн («Бавария»);
- Роберт Левандовски («Барселона»);
- Лаутаро Мартинес («Интер»).
Источник: Goal