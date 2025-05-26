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Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Сегодня, 19:30

Goal обновил рейтинг игроков, претендующих на получение следующего «Золотого мяча».

Лидером остался нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. В топ-3 вместе с французом Ламин Ямаль и Рафинья из «Барселоны».

С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

  1. Усман Дембеле («ПСЖ»);
  2. Ламин Ямаль («Барселона»);
  3. Рафинья («Барселона»);
  4. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
  5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
  6. Килиан Мбаппе («Реал»);
  7. Педри («Барселона»);
  8. Гарри Кейн («Бавария»);
  9. Роберт Левандовски («Барселона»);
  10. Лаутаро Мартинес («Интер»).

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Источник: Goal
Франция. Лига 1 Испания. Примера Рейтинг Интер Бавария Реал Ливерпуль Барселона ПСЖ Левандовски Роберт Кейн Гарри Салах Мохамед Доннарумма Джанлуиджи Дембеле Усман Мбаппе Килиан Рафинья Мартинес Лаутаро Педри Ямаль Ламин
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