Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Goal обновил рейтинг игроков, претендующих на получение следующего «Золотого мяча».

Лидером остался нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. В топ-3 вместе с французом Ламин Ямаль и Рафинья из «Барселоны».

С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.