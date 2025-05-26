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  • Кавазашвили объяснил, почему «Зенит» может назначить Карпина вместо Семака

Кавазашвили объяснил, почему «Зенит» может назначить Карпина вместо Семака

Сегодня, 18:44
10

Анзор Кавазашвили допускает смену главного тренера в «Зените» после упущенного чемпионства.

Он порассуждал о возможном назначении Валерия Карпина вместо Сергея Семака.

«Считаю, что приход Карпина в «Зенит» возможен. А почему бы и нет? Обязательно иностранцев приглашать, что ли?

В «Зените» уже много перебрали иностранных тренеров, но они погоду не сделали. Они уже несколько раз накололись на знаменитостях, потом решили взять своего Семака, и он доверие оправдал. С ним команда выиграла всe.

В этом году «Зенит» не должен был проигрывать титулы из-за столетия футбольного клуба. Они не имели права такого допустить! Думаю, Семаку не смогут это простить.

Поэтому сейчас идeт упорный разговор о Карпине, ведь это талантливый тренер. Что ни говори, но в «Ростове» он сделал хорошую команду.

Если произойдeт рокировка Карпина и Семака, то Семаку будет сложно в сборной России. Всe-таки он привык работать только с легионерами. За время его работы в «Зените» там человек 50 легионеров побывало. С российскими игроками Семак работал мало. За это время мы могли восхищаться только иностранными футболистами.

Кто знает, может быть, Карпин будет вообще совмещать работу в «Зените» и сборной России. Пока можем только предполагать», – заявил Кавазашвили.

  • У Семака контракт с «Зенитом» до 2030 года.
  • Петербуржцы до этого сезона выигрывали РПЛ 6 раз подряд.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Карпин Валерий Семак Сергей Кавазашвили Анзор
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Комментарии (10)
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Блямба
1748274735
Хряки в липком поте
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Plyash
1748274776
Кавазик , ты сегодня выспавшись , али как ?
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subbotaspartak
1748274839
Нашёлся человек, всё объяснил...
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...уефан
1748275644
...им проще, признать столетие фиктивным и перенести на 29-ый или 35-ый год, чем Карпина приглашать, да и нахер он им не сдался...
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Интерес
1748276093
Чушь.Если уж с капризными гастарбайтерами,с которыми у нас носятся,как с писаной торбой,справился,то почему вдруг труднее с нашими оболдуями придётся? С ними ведь церемониться не надо.
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raritet
1748276647
Напротив, с нашими " звездами" проще в том, плане, что можно игнорировать. А если купил иностранца за тридцать мильенов, то хочешь- не хочешь, а " деньги " должны быть на поле, невзирая на обстоятельства.
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Cleaner
1748277566
Кавазашвили такой же эксперт, как Саша Мостовой тренер. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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