Кавазашвили объяснил, почему «Зенит» может назначить Карпина вместо Семака

Анзор Кавазашвили допускает смену главного тренера в «Зените» после упущенного чемпионства.

Он порассуждал о возможном назначении Валерия Карпина вместо Сергея Семака.

«Считаю, что приход Карпина в «Зенит» возможен. А почему бы и нет? Обязательно иностранцев приглашать, что ли?

В «Зените» уже много перебрали иностранных тренеров, но они погоду не сделали. Они уже несколько раз накололись на знаменитостях, потом решили взять своего Семака, и он доверие оправдал. С ним команда выиграла всe.

В этом году «Зенит» не должен был проигрывать титулы из-за столетия футбольного клуба. Они не имели права такого допустить! Думаю, Семаку не смогут это простить.

Поэтому сейчас идeт упорный разговор о Карпине, ведь это талантливый тренер. Что ни говори, но в «Ростове» он сделал хорошую команду.

Если произойдeт рокировка Карпина и Семака, то Семаку будет сложно в сборной России. Всe-таки он привык работать только с легионерами. За время его работы в «Зените» там человек 50 легионеров побывало. С российскими игроками Семак работал мало. За это время мы могли восхищаться только иностранными футболистами.

Кто знает, может быть, Карпин будет вообще совмещать работу в «Зените» и сборной России. Пока можем только предполагать», – заявил Кавазашвили.