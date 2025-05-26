Реакция представителя Дзюбы на информацию о конфликте Артема в «Акроне»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, прокомментировал информацию о скандале в клубе с участием игрока.

«Никакого конфликта у Артема ни с [главным тренером Зауром] Тедеевым, ни с коллективом нет.

Буквально вчера было командное мероприятие, только несколько часов назад вернулся из Тольятти вместе с Артемом. У Дзюбы абсолютное взаимопонимание и с Зауром Эдуардовичем, и с командой. Есть огромная благодарность от коллектива и менеджмента, ровно как и у самого Артема – команде, руководству и владельцу клуба за то, что поверили в него в начале сезона и дали шанс доказать, что рано Дзюбу списывать со счетов. Артем сильно помог в этом сезоне «Акрону». Он вложил много сил в заслуженное высокое девятое место.

Сейчас активно ведем переговоры о продлении контракта, все хорошо. Надеюсь, что договоримся. Еще раз подчеркну, что информация про конфликт – чушь», – сказал Гольдман.