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  • Реакция представителя Дзюбы на информацию о конфликте Артема в «Акроне»

Реакция представителя Дзюбы на информацию о конфликте Артема в «Акроне»

Сегодня, 17:39
2

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, прокомментировал информацию о скандале в клубе с участием игрока.

«Никакого конфликта у Артема ни с [главным тренером Зауром] Тедеевым, ни с коллективом нет.

Буквально вчера было командное мероприятие, только несколько часов назад вернулся из Тольятти вместе с Артемом. У Дзюбы абсолютное взаимопонимание и с Зауром Эдуардовичем, и с командой. Есть огромная благодарность от коллектива и менеджмента, ровно как и у самого Артема – команде, руководству и владельцу клуба за то, что поверили в него в начале сезона и дали шанс доказать, что рано Дзюбу списывать со счетов. Артем сильно помог в этом сезоне «Акрону». Он вложил много сил в заслуженное высокое девятое место.

Сейчас активно ведем переговоры о продлении контракта, все хорошо. Надеюсь, что договоримся. Еще раз подчеркну, что информация про конфликт – чушь», – сказал Гольдман.

  • Артем был в команде с сентября.
  • Контракт истек.
  • В 24 матчах за «Акрон» у Дзюбы 10 голов, 7 ассистов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (2)
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fakeid
1748270634
дзюбло дозвизделся. столько гнал на ММА, что в итоге вызов ему всё-таки бросили. теперь будет шкериться и ссылаться на занятость в клубе)
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Ros0maxa
1748270853
Таки Гольдман..Вэй`з мир!)) Подведёт тебя эта скотина под восстановление ошкурки из твоей же нижней губы. Закатай.)
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