Реакция агента Батракова на новость о «Вольфсбурге»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал новость об интересе «Вольфсбурга».

«Информация о письме от «Вольфсбурга» в «Локомотив» по Алексею Батракову не соответствует действительности. Ни в клуб, ни к нам никто не обращался. Очередной вброс», – сказал Кузьмичев.