Реакция агента Батракова на новость о «Вольфсбурге»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал новость об интересе «Вольфсбурга».
«Информация о письме от «Вольфсбурга» в «Локомотив» по Алексею Батракову не соответствует действительности. Ни в клуб, ни к нам никто не обращался. Очередной вброс», – сказал Кузьмичев.
- 19-летний Батраков провел в этом сезоне 37 матчей за клуб, забил 15 голов, отдал 10 передач.
- Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 9 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»