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Клуб Бундеслиги сделал предложение о покупке Батракова

Сегодня, 12:32
19

«Вольфсбург» присылал в «Локомотив» письмо с предложением о трансфере полузащитника Алексея Батракова. Однако, условия не устроили московский клуб, и он сразу ответил, что не готов продавать хавбека.

При этом, параллельно «Локомотив» ведет переговоры с Батраковым о продлением контракта. Сообщается, что клуб готов увеличить зарплату Алексея в несколько раз.

  • 19-летний Батраков провел в этом сезоне 37 матчей за клуб, забил 15 голов, отдал 10 передач.
  • Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 9 миллионов евро.
  • «Вольфсбург» в минувшем сезоне занял 11-е место в Бундеслиге.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Вольфсбург Батраков Алексей
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Комментарии (19)
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Тинез Розоп
1748252893
Батраков и Кисляк это будущее наше. Пусть не повторяют судьбу Захаряна и пусть не будут как мадам Глушенкова…
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Свинья под бакланом
1748253470
Агенты начали работу. А я слышал, что его Барселона уже перехватила. :)))
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