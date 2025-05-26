Клуб Бундеслиги сделал предложение о покупке Батракова

«Вольфсбург» присылал в «Локомотив» письмо с предложением о трансфере полузащитника Алексея Батракова. Однако, условия не устроили московский клуб, и он сразу ответил, что не готов продавать хавбека.

При этом, параллельно «Локомотив» ведет переговоры с Батраковым о продлением контракта. Сообщается, что клуб готов увеличить зарплату Алексея в несколько раз.