Клуб Бундеслиги сделал предложение о покупке Батракова

«Вольфсбург» присылал в «Локомотив» письмо с предложением о трансфере полузащитника Алексея Батракова. Однако, условия не устроили московский клуб, и он сразу ответил, что не готов продавать хавбека.
При этом, параллельно «Локомотив» ведет переговоры с Батраковым о продлением контракта. Сообщается, что клуб готов увеличить зарплату Алексея в несколько раз.
- 19-летний Батраков провел в этом сезоне 37 матчей за клуб, забил 15 голов, отдал 10 передач.
- Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 9 миллионов евро.
- «Вольфсбург» в минувшем сезоне занял 11-е место в Бундеслиге.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»