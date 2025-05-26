У Осинькина есть 2 варианта в РПЛ

У главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина сегодня встреча с губернатором Вячеславом Федорищевым.
Инсайдер Иван Карпов поделился ситуацией вокруг тренера.
«На встрече должно решиться будущее тренера в Самаре. Пока расклад не в пользу Игоря Витальевича.
Во-первых, оказалась не выполнена задача на сезон – восьмое место (заняли в итоге десятую строчку в восьми очках от «Ростова»).
Во-вторых, руководство считает команду нестабильной – могут обыграть «Зенит» и проиграть «Акрону», дернуть «Локо» и уступить Махачкале.
В-третьих, если губернатор и предложит Осинькину контракт, то он будет куда скромнее, чем нынешний (7,4 миллиона рублей/месяц). Это вряд ли его устроит, хоть коуч и готов пойти на понижение.
Так что наиболее вероятное новое место работы Осинькина – это «Химки» (если сохранятся, либо «Ахмат» при тех же условиях)» – написал источник.
- Осинькин в «Крыльях» с 2020 года.
- Он вернул команду в РПЛ в 2021 году.
- В том же году самарцы были в финале Кубка.