Семин оценил решение «Спартака» сохранить Станковича

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался о решении «Спартака» продлить контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

«Это решение руководства «Спартака», и, наверное, оно правильное. Потому что «Спартаку» уже не надо делать чересчур большие изменения каждый год. Это ни к чему хорошему до сегодняшнего момента не привело.

Видимо, руководство оценило ситуацию так, что клубу сейчас нужна стабильность. Станкович – толковый тренер, и на каком-то этапе чемпионата страны он зажег «Спартак». Сейчас он внесет необходимые поправки – и «Спартак» будет двигаться дальше. У команды ведь собран хороший состав.

Я не могу ответить на вопрос о слабых местах «Спартака», потому что не нахожусь внутри команды», – сказал Семин.