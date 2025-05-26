Семин оценил решение «Спартака» сохранить Станковича

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался о решении «Спартака» продлить контракт с главным тренером Деяном Станковичем.
«Это решение руководства «Спартака», и, наверное, оно правильное. Потому что «Спартаку» уже не надо делать чересчур большие изменения каждый год. Это ни к чему хорошему до сегодняшнего момента не привело.
Видимо, руководство оценило ситуацию так, что клубу сейчас нужна стабильность. Станкович – толковый тренер, и на каком-то этапе чемпионата страны он зажег «Спартак». Сейчас он внесет необходимые поправки – и «Спартак» будет двигаться дальше. У команды ведь собран хороший состав.
Я не могу ответить на вопрос о слабых местах «Спартака», потому что не нахожусь внутри команды», – сказал Семин.
- «Спартак» занял 4-е место в РПЛ с 57 очками после 30 матчей. Отставание от 3-й позиции составило 2 очка.
- До зимней паузы команда выиграла шесть матчей подряд в РПЛ.
- В FONBET Кубке России «Спартак» выбыл на стадии финала Пути регионов.
- Новый контракт Станковича с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: РИА «Новости»