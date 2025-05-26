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Семин оценил решение «Спартака» сохранить Станковича

Сегодня, 11:41
9

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался о решении «Спартака» продлить контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

«Это решение руководства «Спартака», и, наверное, оно правильное. Потому что «Спартаку» уже не надо делать чересчур большие изменения каждый год. Это ни к чему хорошему до сегодняшнего момента не привело.

Видимо, руководство оценило ситуацию так, что клубу сейчас нужна стабильность. Станкович – толковый тренер, и на каком-то этапе чемпионата страны он зажег «Спартак». Сейчас он внесет необходимые поправки – и «Спартак» будет двигаться дальше. У команды ведь собран хороший состав.

Я не могу ответить на вопрос о слабых местах «Спартака», потому что не нахожусь внутри команды», – сказал Семин.

  • «Спартак» занял 4-е место в РПЛ с 57 очками после 30 матчей. Отставание от 3-й позиции составило 2 очка.
  • До зимней паузы команда выиграла шесть матчей подряд в РПЛ.
  • В FONBET Кубке России «Спартак» выбыл на стадии финала Пути регионов.
  • Новый контракт Станковича с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Спартак Семин Юрий Станкович Деян
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Комментарии (9)
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Свинья под бакланом
1748250091
Когда вернётся ЛЧ и ЛЕ? Надоело уже грязью поливать друг дружку. Хотя св.иньям грязь нравится. Что касается спартака, то это карма, он не будет больше чемпионом.
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...уефан
1748252656
...Сёмин сказал - "Толковый", значит, будем продлять!)...
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DOCTOR PENALTY
1748253465
Мудрый взгляд на ситуацию опытного Шпалыча. """""
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TOMSON
1748254039
Так много слов о Спартаке и что ему делать. Удивительно просто. Но люди отвечают на то, что их спрашивают. А вот зачем журналисты у всех спрашивают про Спартак мне не понятно. Не об одном чемпионе так не говорят, как из года в год об одном и том же клубе середнике, который в очередной раз дотянулся лишь до туда до куда смог. Про Краснодар новости будут? Как город отметил, что губернаторы говорили? И тд
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Интерес
1748258338
"Пить так пить!",-сказал котёнок,когда несли его топить...
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