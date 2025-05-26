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Реакция Губерниева на возможный уход Угальде

Сегодня, 10:49
15

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартаку» будет трудно сохранить нападающего Манфреда Угальде, если игроком заинтересовался «ПСЖ».

«ПСЖ» играет в еврокубках. Это команда другого уровня. Уйдет – значит, уйдет. Мы заложники того, что не играем в еврокубках. Если есть хороший футболист, который приглянулся в Европе, то его не удержать», – сказал Губерниев.

  • По данным журналиста Фабрицио Романо, в трансфере Угальде заинтересованы сразу несколько европейских клубов. Им интересовались «ПСЖ», «Монако» и английские команды.
  • 23-летний Угальде провел в этом сезоне 36 матчей за «Спартак», забил 18 голов, отдал 6 передач.
  • Он стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата России с 17 голами.
  • Контракт костариканца со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.
  • Transsfermarkt оценивает стоимость Угальде в 15 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Угальде Манфред Губерниев Дмитрий
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Комментарии (15)
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Странник 09
1748246399
Ой сколько радости на губах
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АК 68
1748246912
Разве кому то интересно мнение человека, никаким боком не причастным к футболу? Странно, что его высказывания публикуют из раза в раз на футбольных сайтах.
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...уефан
1748247846
..."Реакция Угальде на возможный уход Губерниева с Матч ТВ"...
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Мордаванин
1748248823
ПоСолвЖопу до кучи с Мотей на лавку)
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Интерес
1748258121
Один уже увёз четыре чемодана в Бразилию...Так и Угальде.
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