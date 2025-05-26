Реакция Губерниева на возможный уход Угальде

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартаку» будет трудно сохранить нападающего Манфреда Угальде, если игроком заинтересовался «ПСЖ».
«ПСЖ» играет в еврокубках. Это команда другого уровня. Уйдет – значит, уйдет. Мы заложники того, что не играем в еврокубках. Если есть хороший футболист, который приглянулся в Европе, то его не удержать», – сказал Губерниев.
- По данным журналиста Фабрицио Романо, в трансфере Угальде заинтересованы сразу несколько европейских клубов. Им интересовались «ПСЖ», «Монако» и английские команды.
- 23-летний Угальде провел в этом сезоне 36 матчей за «Спартак», забил 18 голов, отдал 6 передач.
- Он стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата России с 17 голами.
- Контракт костариканца со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.
- Transsfermarkt оценивает стоимость Угальде в 15 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»