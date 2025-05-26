Реакция Губерниева на возможный уход Угальде

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартаку» будет трудно сохранить нападающего Манфреда Угальде, если игроком заинтересовался «ПСЖ».

«ПСЖ» играет в еврокубках. Это команда другого уровня. Уйдет – значит, уйдет. Мы заложники того, что не играем в еврокубках. Если есть хороший футболист, который приглянулся в Европе, то его не удержать», – сказал Губерниев.