Стало известно, чем занимается Личка после увольнения из «Динамо»

Анатолий Николаев, агент тренера Марцела Лички, прокомментировал информацию об интересе со стороны «Пари НН».
– Марцел отдыхает. Но если будет какое-то интересное предложение, рассмотрит его.
– Была информация, что «Пари Нижний Новгород», клубы из Израиля интересуются тренером.
– Пока всe это слухи. Предложений нет. Когда будет конкретика, тогда будете знать.
- «Динамо» уволило Личку 1 мая.
- В услугах чешского специалиста заинтересованы 2 клуба РПЛ.
- В качестве врио Личку в «Динамо» сменил Ролан Гусев.
Источник: «Чемпионат»