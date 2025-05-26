Стало известно, чем занимается Личка после увольнения из «Динамо»

Анатолий Николаев, агент тренера Марцела Лички, прокомментировал информацию об интересе со стороны «Пари НН».

– Марцел отдыхает. Но если будет какое-то интересное предложение, рассмотрит его.

– Была информация, что «Пари Нижний Новгород», клубы из Израиля интересуются тренером.

– Пока всe это слухи. Предложений нет. Когда будет конкретика, тогда будете знать.