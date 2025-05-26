«Спартак» определился, кого из форвардов «Ростова» будет покупать

«Спартаку» предложили форварда «Ростова» Егора Голенкова.

Однако москвичи сделали выбор в пользу его партнера Николая Комличенко. Спартаковцы будут пытаться купить именно Николая, считая его ментальную подготовку более предпочтительной.

Комличенко больше симпатичен главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу и спортивному директору Франсису Кахигао.