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  • «Спартак» определился, кого из форвардов «Ростова» будет покупать

«Спартак» определился, кого из форвардов «Ростова» будет покупать

26 мая 2025, 10:05
20

«Спартаку» предложили форварда «Ростова» Егора Голенкова.

Однако москвичи сделали выбор в пользу его партнера Николая Комличенко. Спартаковцы будут пытаться купить именно Николая, считая его ментальную подготовку более предпочтительной.

Комличенко больше симпатичен главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу и спортивному директору Франсису Кахигао.

  • 29-летний Комличенко провел за клуб в этом сезоне 36 матчей, забил 9 голов, отдал 5 передач.
  • Контракт форварда сборной России с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Комличенко в 4 миллиона евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Комличенко Николай
Комментарии (20)
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Инсаров
1748243868
Вот уж "поныряет" на поле! Это настоящий мастер "нырков" - дельфин. Соболев по сравнению с ним ремесленник - дельфинёнок.
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k611
1748244037
Проблемы в обороне видимо никого не беспокоят что ли. В эту линию нужно усиление.
Ответить
...уефан
1748244401
...оскудел футбол российский своими напами(... Одни дрова...
Ответить
FWSPM
1748246380
Даром не нужен
Ответить
Foxitkuban
1748248291
Комличенко: "Ну все, прощай футбольная карьера"
Ответить
Мордаванин
1748249278
ярмарка тщеславия скупает ростовский базар?))))) неверю)
Ответить
Uigur
1748250100
А кто это - "Комличенко"? Он что-то выиграл? Ничего? Он что-то умеет на поле? Ничего? Зачем он тогда нужен? Кому?
Ответить
timon2401
1748252508
Что за бред((((
Ответить
boris63
1748257059
На хрена козе боян,не лучше дельфина.
Ответить
rash1959
1748264761
да лучше Николсона по второму разу купите, совсем не хуже. Одну игру сыграл, четыре забил (хоть только два засчитали) совсем неплохо.
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