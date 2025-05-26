«Спартак» определился, кого из форвардов «Ростова» будет покупать

«Спартаку» предложили форварда «Ростова» Егора Голенкова.
Однако москвичи сделали выбор в пользу его партнера Николая Комличенко. Спартаковцы будут пытаться купить именно Николая, считая его ментальную подготовку более предпочтительной.
Комличенко больше симпатичен главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу и спортивному директору Франсису Кахигао.
- 29-летний Комличенко провел за клуб в этом сезоне 36 матчей, забил 9 голов, отдал 5 передач.
- Контракт форварда сборной России с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Комличенко в 4 миллиона евро.
Источник: Metaratings