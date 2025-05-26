Семак: «Поздравил «Краснодар» с чемпионством»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что поздравил «Краснодар» с чемпионством.

«Мы с Мурадом Мусаевым знакомы, иногда общаемся. Я понимаю, что для него и «Краснодара» это большой успех. С моей стороны правильно и логично поблагодарить за соперничество. Мы старались, но на сегодня «Краснодар» оказался выше. Поэтому я поздравил команду, руководство и болельщиков.

Конечно, меня тоже периодически поздравляют с чемпионством. Самый запоминающийся момент, когда на Евро-2008 ван Бастен к нам зашел в раздевалку после поражения и поздравил с победой. Это спортивный дух. На арене это соперничество. Ты уважаешь соперника. Нужно быть последовательным в своих решениях», – сказал Семак.