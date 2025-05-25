Карпин объяснил, почему Миранчук не прилетит в сборную России из США

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о невызове Алексея Миранчука на июньский сбор.

– В итоговом составе нет и Алексея Миранчука. Его решили поберечь?

– Ему предстоит игра в чемпионате 1 июня. Таким образом, он мог бы прибыть в расположение сборной только 3-го числа. Плюс нужно учитывать время на восстановление после смены часовых поясов. Возможностей задействовать Алексея было бы немного.

С учeтом того, что на его позицию вызваны Глушенков, Гладышев и Обляков, решили дать ему возможность пропустить этот сбор.