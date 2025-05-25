Карпин объяснил, почему Миранчук не прилетит в сборную России из США

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о невызове Алексея Миранчука на июньский сбор.
– В итоговом составе нет и Алексея Миранчука. Его решили поберечь?
– Ему предстоит игра в чемпионате 1 июня. Таким образом, он мог бы прибыть в расположение сборной только 3-го числа. Плюс нужно учитывать время на восстановление после смены часовых поясов. Возможностей задействовать Алексея было бы немного.
С учeтом того, что на его позицию вызваны Глушенков, Гладышев и Обляков, решили дать ему возможность пропустить этот сбор.
- 29-летний Миранчук в сезоне МЛС провел 14 матчей за «Атланту», забил гол.
- В активе Алексея 46 матчей за Россию, 8 голов.
- 6 июня Россия примет Нигерию, 10 июня сыграет на выезде с Беларусью.
Источник: РФС