Реакция «Зенита» на новости о приходе Карпина

Пресс-служба «Зенита» опровергла возможный приход Валерия Карпина.

«Нет. Максим Митрофанов в «Зенит» не возвращается.

Что касается Карпина, мы слышали что он ведет переговоры с «Динамо», но никак не с «Зенитом». У нас есть тренер! Заявляем официально: никаких кадровых изменений в клубе не планируется и не будет!» – заверил «Зенит».