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Реакция «Зенита» на новости о приходе Карпина

Сегодня, 19:20
3

Пресс-служба «Зенита» опровергла возможный приход Валерия Карпина.

«Нет. Максим Митрофанов в «Зенит» не возвращается.

Что касается Карпина, мы слышали что он ведет переговоры с «Динамо», но никак не с «Зенитом». У нас есть тренер! Заявляем официально: никаких кадровых изменений в клубе не планируется и не будет!» – заверил «Зенит».

  • Карпин, у которого 0 трофеев в тренерской карьере, в феврале покинул «Ростов».
  • У главного тренера «Зенита» Сергея Семака контракт до 2030 года.
  • Накануне «Зенит» впервые с 2018 года не выиграл РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Карпин Валерий
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Комментарии (3)
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Semenycch
1748190283
Понятно, что московские парнокопытные СМИ лгут, они не совести, ни чести не имеют!
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власик
1748190542
если никаких кадровых изменений в зените не планируется, то следующий сезон- максимум 3 место. И это оптимистический сценарий
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