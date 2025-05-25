Реакция «Зенита» на новости о приходе Карпина

Пресс-служба «Зенита» опровергла возможный приход Валерия Карпина.
«Нет. Максим Митрофанов в «Зенит» не возвращается.
Что касается Карпина, мы слышали что он ведет переговоры с «Динамо», но никак не с «Зенитом». У нас есть тренер! Заявляем официально: никаких кадровых изменений в клубе не планируется и не будет!» – заверил «Зенит».
- Карпин, у которого 0 трофеев в тренерской карьере, в феврале покинул «Ростов».
- У главного тренера «Зенита» Сергея Семака контракт до 2030 года.
- Накануне «Зенит» впервые с 2018 года не выиграл РПЛ.
Источник: Metaratings