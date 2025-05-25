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Реакция Карпина на чемпионство «Краснодара»

Сегодня, 16:10
1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал чемпионство «Краснодара».

– В первую очередь поздравляю «Краснодар» с победой в РПЛ. Это большое достижение для клуба и Сергея Николаевича Галицкого. Особенно рад за ребят, с которыми успел поработать в сборной. Надеюсь, «Краснодар» и дальше будет успешно воспитывать игроков для национальной команды.

– На этот сбор из команды-чемпиона вызван только вратарь – Станислав Агкацев. Думаете, празднование «золота» «Краснодаром» затянется до июня?

– В расширенном списке были также Черников и Кривцов. Но у Александра Черникова есть повреждение, ему потребуется небольшая операция, поэтому вызывать его не было смысла. Никита Кривцов не попал в окончательный состав, так как на его позицию в центре поля вызваны другие игроки.

  • «Краснодар» взял чемпионство впервые.
  • 6 июня Россия примет в товарищеском матче Нигерию.
  • 10 июня состоится гостевой матч против Беларуси.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Карпин Валерий
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Комментарии (1)
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1748185245
А в "Краснодаре" ещё кто-то есть? Вот Федю Смолова можно привлечь.
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