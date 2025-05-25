Реакция Медведева на новость о своем уходе из «Зенита» на пенсию

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, что он покидает клуб.
«За постоянную брехню, в том числе про мое увольнение или уход на пенсию, блогер Иван Карпов получил пожизненный запрет на журналистскую профессию.
В пруду, где обитал Карп, барракуды, запущенные Лигой защиты интернета, объели его до костей за рекордное время», – сказал Медведев.
- Медведев в «Зените» с 2019 года. При нем клуб взял 6 чемпионств подряд.
- Карпов также сообщил, что Медведев покидает руководящий пост в ХК СКА.
- «Зенит» накануне упустил чемпионство.
Источник: «Спорт-Экспресс»