Реакция Медведева на новость о своем уходе из «Зенита» на пенсию

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, что он покидает клуб.

«За постоянную брехню, в том числе про мое увольнение или уход на пенсию, блогер Иван Карпов получил пожизненный запрет на журналистскую профессию.

В пруду, где обитал Карп, барракуды, запущенные Лигой защиты интернета, объели его до костей за рекордное время», – сказал Медведев.