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  • Реакция Медведева на новость о своем уходе из «Зенита» на пенсию

Реакция Медведева на новость о своем уходе из «Зенита» на пенсию

Сегодня, 15:54
11

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, что он покидает клуб.

«За постоянную брехню, в том числе про мое увольнение или уход на пенсию, блогер Иван Карпов получил пожизненный запрет на журналистскую профессию.

В пруду, где обитал Карп, барракуды, запущенные Лигой защиты интернета, объели его до костей за рекордное время», – сказал Медведев.

  • Медведев в «Зените» с 2019 года. При нем клуб взял 6 чемпионств подряд.
  • Карпов также сообщил, что Медведев покидает руководящий пост в ХК СКА.
  • «Зенит» накануне упустил чемпионство.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
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Комментарии (11)
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Интерес
1748178123
Сказал бы короче :"Хрен выгоните".Маладой кракадил 69 лет жалает пазнакомиться...
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Номэд
1748178535
Просто сегодня выходной. И типо "100" лет. Чтобы деду праздник не портить. А завтра ему доведут - Ты уволен епт.
Ответить
Иван Петров 1986
1748178958
Да завтра тебя и погонят.Сегодня некогда - юбилей чай.
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Plyash
1748179096
С такого "кресла" по собственному желанию не увольняют,блин....
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В "Спартаке" играют прост
1748180483
Обижос обиделся...
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FWSPM
1748180603
их не будут увольнят просто пригласят на закрытую вечеринку на крыше вахта центра ну а что будет дальше думаю сами догадаетесь
Ответить
Мордаванин
1748182928
надобыло просто нах.. послать) «Все у вас как-то не по-людски…»(с)
Ответить
Cleaner
1748184425
Когда этот питерский Медведев что то говорит, впечатление такое, ЧТО ОН БРЕДИТ!!!...(((
Ответить
ziborock
1748184788
Тяжело болельщику Динамо в Зените!
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erybov1965
1748184937
Я одно могу сказать,по-меньше бы таких руководителей в наших клубах и в футболе России в целом.
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