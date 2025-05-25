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Титов дал совет «Спартаку», как поступить со Станковичем

Сегодня, 14:09
6

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что главного тренера Деяна Станковича увольнять не надо.

– Стоит ли крупную победу над «Химками» (5:0) воспринимать как плацдарм для оптимизма в будущий сезон болельщикам «Спартака», если всe-таки оставят Деяна Станковича? Или это победа в матче, где уже ничего не решалось и воспринимать еe серьезно не стоит?

– Мы говорим про «Спартак», поэтому любая победа, конечно, важна. Я был на этом матче, очень приятно. Конечно, уже немного другой фон. Надо было, чтобы и «Динамо», и ЦСКА проиграли, тогда мы стали бы третьими. Увы, этого не случилось. Но при этом прекрасная атмосфера, много болельщиков, я с ними общался. Все, кто искренне переживают за «Спартак», были рады.

Но здесь есть некий контекст – вчера выиграл «Краснодар». Я ни в коем случае не против «Зенита», ЦСКА или Динамо, а просто за нашего большого друга, господина Галицкого – человека, который построил «Краснодар». Сергей Николаевич, конечно, огромная глыба и для города сделал очень много. Многие подходили к экрану и смотрели, как играет «Краснодар». Поэтому я искренне поздравляю «быков». Наконец-то это случилось. Хотя могло случиться и раньше – был финал кубка, и в том году могли забирать, но случилось в 2025-м. У меня много друзей в Краснодаре, я уже всех поздравил, надеюсь, что в скором времени мы будем так же радоваться и за наш клуб.

– Вы имеете в виду, что «Спартак» уже в следующем сезоне может побороться за титул? У него всe для этого есть и если они оставят Станковича?

– Пусть будет так, как будет. Здесь очень хороший пример – «Зенит». Выбрали Семака, понятно, что есть свой ресурс, но нет шараханья. Дайте человеку поработать. Потому что команда строится минимум три года. Это я знаю ещe по временам Олега Ивановича Романцева. Три года, чтобы сделать хорошую команду.

Я надеюсь, что Станкович останется. И давайте двигаться дальше. Будет, конечно, усиление, с кем-то будем прощаться, но это абсолютно нормально. Надеюсь, что мы будем так же болеть за «Спартак» и чемпионство, как мы это делаем каждый год. «Спартак» – это навсегда.

  • Станкович в команде с лета.
  • «Спартак» финишировал в РПЛ 4-м.
  • Контракт с тренером рассчитан еще на год.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Титов Егор Станкович Деян
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Комментарии (6)
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ivany4
1748171958
Егор прав в одном - время строительства команды. Со Станковичем еще год контракта. Если оставить то, что есть добротного сейчас, и купить недостающих по позициям, то за год ничего не потеряем. Ну а там время покажет и ситуация подскажет что делать.
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Иван Петров 1986
1748172317
Пускай этот год отработает.
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Блямба
1748172808
Отдать на ужин Мартинсу, пусть он его сожрёт
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Plyash
1748172965
Деяну надо,конечно, поправить поведение на бровке,да и пусть себе работает далее с командой.
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Ros0maxa
1748175472
Кули думать. Шейка,рулька,бедро и карбонат.Рублей за 60К тушка уйдёт оптом.)
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