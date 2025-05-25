Титов дал совет «Спартаку», как поступить со Станковичем

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что главного тренера Деяна Станковича увольнять не надо.

– Стоит ли крупную победу над «Химками» (5:0) воспринимать как плацдарм для оптимизма в будущий сезон болельщикам «Спартака», если всe-таки оставят Деяна Станковича? Или это победа в матче, где уже ничего не решалось и воспринимать еe серьезно не стоит?

– Мы говорим про «Спартак», поэтому любая победа, конечно, важна. Я был на этом матче, очень приятно. Конечно, уже немного другой фон. Надо было, чтобы и «Динамо», и ЦСКА проиграли, тогда мы стали бы третьими. Увы, этого не случилось. Но при этом прекрасная атмосфера, много болельщиков, я с ними общался. Все, кто искренне переживают за «Спартак», были рады.

Но здесь есть некий контекст – вчера выиграл «Краснодар». Я ни в коем случае не против «Зенита», ЦСКА или Динамо, а просто за нашего большого друга, господина Галицкого – человека, который построил «Краснодар». Сергей Николаевич, конечно, огромная глыба и для города сделал очень много. Многие подходили к экрану и смотрели, как играет «Краснодар». Поэтому я искренне поздравляю «быков». Наконец-то это случилось. Хотя могло случиться и раньше – был финал кубка, и в том году могли забирать, но случилось в 2025-м. У меня много друзей в Краснодаре, я уже всех поздравил, надеюсь, что в скором времени мы будем так же радоваться и за наш клуб.

– Вы имеете в виду, что «Спартак» уже в следующем сезоне может побороться за титул? У него всe для этого есть и если они оставят Станковича?

– Пусть будет так, как будет. Здесь очень хороший пример – «Зенит». Выбрали Семака, понятно, что есть свой ресурс, но нет шараханья. Дайте человеку поработать. Потому что команда строится минимум три года. Это я знаю ещe по временам Олега Ивановича Романцева. Три года, чтобы сделать хорошую команду.

Я надеюсь, что Станкович останется. И давайте двигаться дальше. Будет, конечно, усиление, с кем-то будем прощаться, но это абсолютно нормально. Надеюсь, что мы будем так же болеть за «Спартак» и чемпионство, как мы это делаем каждый год. «Спартак» – это навсегда.