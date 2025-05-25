Джикия ищет новый клуб: «В первую очередь рассматриваем РПЛ»

Агент защитника «Химок» Георгия Джикия Владимир Кузьмичев сообщил о поиске новой команды для игрока.
- «Химкам» накануне было отказано в лицензии на новый сезон РПЛ.
- Джикия провел в «Химках» сезон.
- Год назад у Георгия был вариант с «Динамо Мх».
«Мы держали в голове такой вариант событий. Уже работаем над тем, чтобы состоялся переход в другой клуб. Но нюансы и подробности будут позже. Конечно, речь идет о клубах РПЛ.
Есть гипотетические контакты с турецкими клубами, но всем известно, что с турками очень тяжело договариваться, поэтому в первую очередь рассматриваем варианты с клубами РПЛ», – сказал Кузьмичев.
Источник: Sport24