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Джикия ищет новый клуб: «В первую очередь рассматриваем РПЛ»

Сегодня, 11:31
1

Агент защитника «Химок» Георгия Джикия Владимир Кузьмичев сообщил о поиске новой команды для игрока.

  • «Химкам» накануне было отказано в лицензии на новый сезон РПЛ.
  • Джикия провел в «Химках» сезон.
  • Год назад у Георгия был вариант с «Динамо Мх».

«Мы держали в голове такой вариант событий. Уже работаем над тем, чтобы состоялся переход в другой клуб. Но нюансы и подробности будут позже. Конечно, речь идет о клубах РПЛ.

Есть гипотетические контакты с турецкими клубами, но всем известно, что с турками очень тяжело договариваться, поэтому в первую очередь рассматриваем варианты с клубами РПЛ», – сказал Кузьмичев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Джикия Георгий
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Комментарии (1)
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1748163263
Вряд ли его Шинник возьмет! Уровень 2 ого дивизиона.
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