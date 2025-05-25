Терлецкий прокомментировал готовящееся назначение Карпина в «Зенит»

Резидент ютуб-шоу «Это футбол, брат!» Севастиан Терлецкий высказался о дальнейшей карьере главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Летом у Карпина в теории может быть три направления: «Зенит», «Спартак» и «Динамо».

Почему «Зенит»? Они не стали чемпионами. Будут же какие-то оргвыводы. Они могут коснуться Сергея Семака. Он и сам может сказать, что устал. Он точно устал. У него очень стрессовые последние сезоны, у него большое напряжение.

Семак с большим давлением работает», – сказал Терлецкий на бусти-аккаунте Сергея Егорова.