Поздравление Семака по случаю 100-летия «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил болельщиков со 100-летием клуба.

– «Зенит» празднует свое 100‑летие. Чтобы бы вы хотели сказать болельщикам по итогам этого чемпионата?

– По игре и по всему сезону нашим фанатам и нашим болельщикам говорим огромное спасибо за то, что они всегда нас поддерживают. Мы самая посещаемая команда нашего чемпионата. Мы всегда стараемся и будем стараться делать свою работу хорошо, радовать своих болельщиков.

Всегда выигрывать, к сожалению, невозможно. Но мы будем стараться, будем двигаться дальше. Столетие случается только раз, на нашем веку уж точно. Я поздравляю с этой знаменательной датой. К этому рубежу мы подошли с хорошим багажом трофеев.