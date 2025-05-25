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Поздравление Семака по случаю 100-летия «Зенита»

Сегодня, 08:41
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил болельщиков со 100-летием клуба.

– «Зенит» празднует свое 100‑летие. Чтобы бы вы хотели сказать болельщикам по итогам этого чемпионата?

– По игре и по всему сезону нашим фанатам и нашим болельщикам говорим огромное спасибо за то, что они всегда нас поддерживают. Мы самая посещаемая команда нашего чемпионата. Мы всегда стараемся и будем стараться делать свою работу хорошо, радовать своих болельщиков.

Всегда выигрывать, к сожалению, невозможно. Но мы будем стараться, будем двигаться дальше. Столетие случается только раз, на нашем веку уж точно. Я поздравляю с этой знаменательной датой. К этому рубежу мы подошли с хорошим багажом трофеев.

  • «Зенит» в год 100-летия не выиграл ни РПЛ, ни Кубок.
  • Команда финишировала в РПЛ 2-й.
  • Сегодня, 25 мая, «Зенит» проведет матч легенд.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
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Комментарии (4)
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В "Спартаке" играют прост
1748151897
Спасибоза лучшее поздравление! Самое лучшее что мог сделать для поздравления это слить чемпионат и кубок, что благополучно и сделал иди бухай
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Garrincha58
1748152339
попросил бы прощения и признался, что тренер из тебя никакой и самое главное подарил бы Зениту и болельщикам подарок в виде отставки вот было бы по мужски
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Semenycch
1748152757
И Вас, Сергей Богданович, с днем Рождения любимого клуба! Желаю, чтобы чиновники Зенита укрепили команду действительно сильными игроками, особенно центр поля!
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andrei-sarap-yandex
1748153377
У СЕМАКА НИКАКОЙ ТАКТИКИ НЕТ....ИМЕЙ МУЖЕСТВО УХОДИ
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