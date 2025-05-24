Мусаев: «Семак сразу позвонил и поздравил с чемпионством – человек умеет принимать поражения»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о звонке от Сергея Семака после выигранного чемпионства.

«Сергей Богданович позвонил сразу после матча и поздравил с чемпионством. Это говорит о нем как о большом человеке, который умеет принимать поражения. Мне было приятно.

Наверное, это самый запоминающий звонок», – сказал Мусаев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».