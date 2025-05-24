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  • Семак после проигранного чемпионства пожаловался на отсутствие нужных трансферов

Семак после проигранного чемпионства пожаловался на отсутствие нужных трансферов

Сегодня, 22:02
29

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможной перестройке команды.

  • «Зенит» впервые с 2018 года не стал чемпионом.
  • Команда осталась на 2-м месте.
  • Завтра, 25 мая, «Зенит» празднует 100-летие.

«Думаю, руководство знает. У нас есть и трансферный комитет, и трансферные цели и задачи, которые, к сожалению, не получается решить, как требует ситуация.

Но это спорт, не всегда все получается делать так, как хочется. В любой ситуации нужно стараться играть на максимуме своих возможностей, что в принципе команда и делает. Но побеждать не всегда получается», – сказал Семак.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
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Комментарии (29)
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Gazelvagen877
1748115618
Отсутствие 11 бразил на поле, из 6 которым в Пулково сразу гражданство выдадут? Богданыч, ты оxренел????? Смирись. Пора принимать поражения лично
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polt
1748115622
В подмастерье к Мусаеву.
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кайрос
1748115686
Щас айболид прибежит.Скажет шо эт норм.Трансферов нет, денех нет--Зенит нагнули.Гы гы
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saf05
1748115737
Играй теми кто есть, физрук Хренов
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Gazelvagen877
1748115936
Гля как свои же ********* Семака и весь *****! Загляденье!!!! А виноват именно Семак и штаб- при таком то составе!!!
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kazak1975
1748115945
Чтобы команду перестроить, Зениту настоящий тренер нужен. А кабинетного с его ручным соболем пора в Сочи
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В "Спартаке" играют прост
1748116064
У богданыча нет мужского достоинства...
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Semenycch
1748116432
А где тут жалоба? Семак сказал все верно. Некоторые позиции Зенита требуют скорейшего усиления!
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erybov1965
1748116679
То-есть не получается купить гражданство для всех иностранцев.Ну или купить Винисиуса,Ямаля,Мбаппе и 3-4 иностранцев из десятки рейтинга,этого будет достаточно для победы в РПЛ.На тренере сэкономите,достаточно тренера из какой-нибудь спортшколы небольшого городка.
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FWSPM
1748118967
тебе короля америки привезли за 35 млн кого еще нужно привезти ?)))
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