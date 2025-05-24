Семак после проигранного чемпионства пожаловался на отсутствие нужных трансферов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможной перестройке команды.

«Зенит» впервые с 2018 года не стал чемпионом.

Команда осталась на 2-м месте.

Завтра, 25 мая, «Зенит» празднует 100-летие.

«Думаю, руководство знает. У нас есть и трансферный комитет, и трансферные цели и задачи, которые, к сожалению, не получается решить, как требует ситуация.

Но это спорт, не всегда все получается делать так, как хочется. В любой ситуации нужно стараться играть на максимуме своих возможностей, что в принципе команда и делает. Но побеждать не всегда получается», – сказал Семак.