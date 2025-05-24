Семак после проигранного чемпионства пожаловался на отсутствие нужных трансферов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможной перестройке команды.
- «Зенит» впервые с 2018 года не стал чемпионом.
- Команда осталась на 2-м месте.
- Завтра, 25 мая, «Зенит» празднует 100-летие.
«Думаю, руководство знает. У нас есть и трансферный комитет, и трансферные цели и задачи, которые, к сожалению, не получается решить, как требует ситуация.
Но это спорт, не всегда все получается делать так, как хочется. В любой ситуации нужно стараться играть на максимуме своих возможностей, что в принципе команда и делает. Но побеждать не всегда получается», – сказал Семак.
Источник: «Спорт-Экспресс»