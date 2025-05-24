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Реакция Семака на проигрыш чемпионства

Сегодня, 19:28
22

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Ахматом» (3:0) высказался об упущенном титуле.

– Хочется поблагодарить болельщиков за приятную атмосферу, команду. К сожалению, этого стало недостаточно, чтобы выиграть чемпионат. Все расстроены, но это спорт, это футбол.

– Вы впервые проиграли чемпионат в качестве тренера «Зенита». Что чувствуете?

– Весь спорт состоит из взлетов и падений. Гораздо важнее тот путь, который команда проходит. Не сказал бы, что опустошение. Разочарование небольшое, что не смогли выиграть чемпионат. Нужно передохнуть немножко. Поздравляю «Краснодар».

Считаю, что этот сезон мы провели лучше, чем предыдущий. Справедливее было бы, если бы в прошлый раз не выиграли, а сейчас выиграли.

  • «Зенит» впервые с 2018 года не стал чемпионом.
  • Команда осталась на 2-м месте.
  • Завтра, 25 мая, «Зенит» празднует 100-летие.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
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Комментарии (25)
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Таврида
1748104325
Реакция Семака на проигрыш чемпионства: - Скопинцев - чертов балабол)
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russkiisergei
1748104334
в студию фото всяких миллеров, медведевых и высерышей местных, которые тут за позор болеют
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В "Спартаке" играют прост
1748104826
Опустили голубых опустили...за народное бабло их покругу пустили...богдраныч не ной иди пивка выпей да водкой закуси
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KPCC-SPB
1748104859
су ка не большое разочарование у него, ты б лядь Питер подвел в юбилейный год
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FCSpartakM
1748105102
Он вообще с какой планеты? Ему дали бабло под усиление. 11 (!) игроков пришло. Чего ему недостаточно? И где ты заслужил, когда ты даже не в тройке должен быть с такой игрой.
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FWSPM
1748105369
отскок на отскоке и это хороший сезон?
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Интерес
1748105473
Опять подхалимы показали группен-руководителя только в моменте забитого гола,когда ещё не был ясен исход чемпионата.Вот что такое "самоцензура" СМИ,которую кормит ГАЗПРОМ!!!
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knikos
1748105659
"Взлётов и падений" . Вот так ! Серебро Зенита воспринимается , как падение ??? Спам в год столетия был 10-м . Во то и было падением ...
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subbotaspartak
1748106232
Разочарование небольшое, подумаешь в своё столетие ничего не выиграли. Ах да - 2е место...
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erybov1965
1748106317
Во-первых в России - это далеко уже давно не спорт,а значит и не футбол,в том понимании в котором некоторые привыкли его видеть.В прошлом году уже был сигнал,повезло.В этом не повезло,хотя по финансам было все по-прежнему.
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