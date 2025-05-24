Реакция Семака на проигрыш чемпионства

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Ахматом» (3:0) высказался об упущенном титуле.

– Хочется поблагодарить болельщиков за приятную атмосферу, команду. К сожалению, этого стало недостаточно, чтобы выиграть чемпионат. Все расстроены, но это спорт, это футбол.

– Вы впервые проиграли чемпионат в качестве тренера «Зенита». Что чувствуете?

– Весь спорт состоит из взлетов и падений. Гораздо важнее тот путь, который команда проходит. Не сказал бы, что опустошение. Разочарование небольшое, что не смогли выиграть чемпионат. Нужно передохнуть немножко. Поздравляю «Краснодар».

Считаю, что этот сезон мы провели лучше, чем предыдущий. Справедливее было бы, если бы в прошлый раз не выиграли, а сейчас выиграли.