Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Примера. «Реал» победил «Сосьедад» (2:0) в последнем матче Анчелотти и Модрича, у Мбаппе дубль и нереализованный пенальти

Примера. «Реал» победил «Сосьедад» (2:0) в последнем матче Анчелотти и Модрича, у Мбаппе дубль и нереализованный пенальти

Сегодня, 19:13
1

«Реал» в заключительном туре Примеры победил дома «Реал Сосьедад». Дублем отметился Килиан Мбаппе. Также у француза есть нереализованный пенальти.

Мадридцы финишировали на втором месте. «Сосьедад» идет на 11-й строчке.

Российский полузащитник Арсен Захарян был в запасе басков.

Это был последний матч в «Реале» для главного тренера Карло Анчелотти и полузащитника Луки Модрича.

Испания. Примера. 38-й тур

Реал – Реал Сосьедад – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мбаппе, 38; 2:0 – Мбаппе, 84.

Незабитые пенальти: Мбаппе, 38 – нет.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Еще по теме:
«Реал» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
Винисиус продлил контракт с «Реалом» и сравнялся по зарплате с Мбаппе 3
Захарян – в заявке «Сосьедада» на последний матч Анчелотти в «Реале» 1
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Реал Сосьедад Модрич Лука Мбаппе Килиан Анчелотти Карло
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САНЁК17
1748103994
Ушел из команды ещё один легенда, маэстро,один из лучших ПЗ мира
Ответить
Главные новости
СпецпроектФинальный тур РПЛ! Пройдите тест и узнайте, как хорошо вы следили за этим сезоном?
5
Реакция Мостового на чемпионство «Краснодара»
19:52
4
ВидеоСлезы Галицкого и игроков «Краснодара» после чемпионства
19:45
7
ВидеоИгроки «Краснодара» массово накурились после чемпионства
19:40
9
Станкович намекнул на уход из «Спартака»
19:36
10
Семак ответил на вопрос о возможном уходе из «Зенита»
19:31
11
Реакция Семака на проигрыш чемпионства
19:28
25
«Зенит» в год 100-летия не выиграл ни РПЛ, ни Кубок
19:20
40
Андрей Мостовой – о конце гегемонии «Зенита»: «Ужасные эмоции, все плохо»
19:18
16
ВидеоГалицкий поднял трофей РПЛ: «Мечта сбылась»
19:05
23
Все новости
Все новости
Примера. «Реал» победил «Сосьедад» (2:0) в последнем матче Анчелотти и Модрича, у Мбаппе дубль и нереализованный пенальти
19:13
1
Винисиус продлил контракт с «Реалом» и сравнялся по зарплате с Мбаппе
09:34
3
ФотоЗахарян – в заявке «Сосьедада» на последний матч Анчелотти в «Реале»
08:17
1
Реакция Крооса на уход Анчелотти из «Реала»
00:36
Роналдо продал свой клуб
Вчера, 21:18
2
Анчелотти прокомментировал назначение Алонсо в «Реал» вместо себя
Вчера, 19:32
Макелеле рассказал, как пил водку с игроками сборной России
Вчера, 14:34
2
Фото«Реал» объявил об уходе Анчелотти
Вчера, 12:40
1
Макелеле сравнил Мостового с Зиданом
Вчера, 12:38
7
Реакция Хабиба на уход Модрича из «Реала»
Вчера, 08:11
Раскрыта дата презентации Хаби Алонсо в качестве тренера «Реала»
Вчера, 00:45
«Реал» рассматривает двух кандидатов на замену Модричу
22 мая
2
Рауль получил предложения от трех клубов
22 мая
4
Реакция Роналду на уход Модрича из «Реала»
22 мая
2
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
22 мая
Назван последний турнир, в котором Модрич сыграет за «Реал»
22 мая
Рауль обиделся на «Реал» и покинет клуб
22 мая
2
Подробности ухода Модрича из «Реала»
22 мая
1
⚡ Модрич объявил об уходе из «Реала»: «В футболе все имеет начало и конец»
22 мая
9
Футболисту «Севильи» грозит три года тюрьмы
22 мая
Три топ-клуба Европы интересуются Альваресом из «Атлетико»
22 мая
Капитан «Реала» готовится к уходу из клуба
22 мая
Флик прокомментировал продление контракта с «Барселоной»
21 мая
1
Роналдиньо объяснил, почему Винисиус заслужил «Золотой мяч» в 2024 году
21 мая
«Барселона» объявила о продлении контракта с Фликом
21 мая
Нападающий «Реала» выбыл на два месяца
21 мая
Роналдиньо высказался о перспективах Ямаля
21 мая
«Реал» готов заплатить отступные за Уильямса
21 мая
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 