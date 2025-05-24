Примера. «Реал» победил «Сосьедад» (2:0) в последнем матче Анчелотти и Модрича, у Мбаппе дубль и нереализованный пенальти

«Реал» в заключительном туре Примеры победил дома «Реал Сосьедад». Дублем отметился Килиан Мбаппе. Также у француза есть нереализованный пенальти.

Мадридцы финишировали на втором месте. «Сосьедад» идет на 11-й строчке.

Российский полузащитник Арсен Захарян был в запасе басков.

Это был последний матч в «Реале» для главного тренера Карло Анчелотти и полузащитника Луки Модрича.

Испания. Примера. 38-й тур

Реал – Реал Сосьедад – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мбаппе, 38; 2:0 – Мбаппе, 84.

Незабитые пенальти: Мбаппе, 38 – нет.

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