Слуцкий сказал, кто в РПЛ показывает чемпионский футбол

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что ни одна из команд не демонстрирует чемпионский футбол в этом сезоне.

«Если вы меня спросите, кто показывает чемпионскую игру, то мой ответ: никто. По концовке сезона.

Я увидел матч «Зенита» в Махачкале – ну, большой клуб не имеет права так играть», – сказал Слуцкий.