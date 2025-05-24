Слуцкий сказал, кто в РПЛ показывает чемпионский футбол

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что ни одна из команд не демонстрирует чемпионский футбол в этом сезоне.
«Если вы меня спросите, кто показывает чемпионскую игру, то мой ответ: никто. По концовке сезона.
Я увидел матч «Зенита» в Махачкале – ну, большой клуб не имеет права так играть», – сказал Слуцкий.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ за один тур до конца сезона.
- «Зенит» отстает на одно очко.
- В заключительном туре «Краснодар» сыграет с «Динамо», а «Зенит» – с «Ахматом».
Источник: «Это футбол, брат»