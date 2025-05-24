Стали известны стартовые составы на матч 30 тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Динамо». Игра состоится 24 мая, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста,Тормена, Петров, Черников, Ленини, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Динамо»: Лунев, Кутицкий, Фернандес, Маричаль, Касерес, Фомин, Глебов, Нгамале, Карраскаль, Гладышев, Маухуб.

Главный тренер: Ролан Гусев

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